Политика

США призывают своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Назвали несколько причин

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 15 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения

Граждане США, находящиеся в Беларуси, должны немедленно покинуть страну, заявил Госдепартамент США. Одной из причин такого решения стала концентрация войск на границе Беларуси и Украины.

В заявлении присутствие российских военных на белорусско-украинской границе описывается как «нетипичное и тревожное», пишет Первая Лента.

МИД призвал граждан США воздержаться от поездок в Беларусь, а если они там находятся, немедленно покинуть «из-за произвола правоохранительных органов, риска задержания, санитарно-эпидемиологической угрозы Covid-19» и крайне высокой военная активность России вдоль границы с Украиной».

«Граждане США, находящиеся в Беларуси или рассматривающие возможность поездки в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность. Существует вероятность преследования иностранцев со стороны властей», — говорится в сообщении. Также там отмечается, что что способность правительства США защищать граждан США в Беларуси уже сильно ограничена из-за ограничений, которые белорусское правительство ввело в отношении дипломатического персонала США.

Ранее в США официально заявили, почему перенесли посольство с Киева во Львов.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 15 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

В Украине мегапопулярными стали тревожные чемоданы: сколько они стоят

8 часов ago

Украина может быть уверена, что мы проявим необходимую солидарность — канцлер Германии

1 день ago

Наступление России будет иметь серьезные последствия — Трюдо

1 день ago

Пушилин прокомментировал возможную дату наступления РФ на Украину

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button