США призывают своих граждан немедленно покинуть Беларусь

Граждане США, находящиеся в Беларуси, должны немедленно покинуть страну, заявил Госдепартамент США. Одной из причин такого решения стала концентрация войск на границе Беларуси и Украины.

В заявлении присутствие российских военных на белорусско-украинской границе описывается как «нетипичное и тревожное», пишет Первая Лента.

МИД призвал граждан США воздержаться от поездок в Беларусь, а если они там находятся, немедленно покинуть «из-за произвола правоохранительных органов, риска задержания, санитарно-эпидемиологической угрозы Covid-19» и крайне высокой военная активность России вдоль границы с Украиной».

«Граждане США, находящиеся в Беларуси или рассматривающие возможность поездки в Беларусь, должны знать, что ситуация непредсказуема и в регионе наблюдается повышенная напряженность. Существует вероятность преследования иностранцев со стороны властей», — говорится в сообщении. Также там отмечается, что что способность правительства США защищать граждан США в Беларуси уже сильно ограничена из-за ограничений, которые белорусское правительство ввело в отношении дипломатического персонала США.

Ранее в США официально заявили, почему перенесли посольство с Киева во Львов.