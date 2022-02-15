Политика

Американская разведка назвала точный час наступления России на Украину

По данным американской разведки, Россия намерена вторгнуться в Украину завтра в три часа ночи по Киеву.

Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 15 февраля, 2022
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По данным американской разведки, Россия намерена вторгнуться в Украину завтра в три ночи, нанеся массированный ракетный удар с участием 200 000 военнослужащих

Высокопоставленные источники сообщили, что подготовка к нападению будет продолжена, несмотря на сообщения о том, что президент России Владимир Путин отводит часть войск от границы, пишет Первая Лента со ссылкой на The Sun.

Американские спецслужбы считают, что военные и правительственные центры управления Киева все будут атакованы с воздуха, прежде чем танки перейдут границу. Россия заявила сегодня, что после военных учений отводит около 10 000 военнослужащих с запада и юга в казармы. 

Но около 130 000 человек остаются на восточных и южных границах Украины, а около 40 000 пропутинских сил находятся в Белоруссии на севере. Еще 30 тысяч пророссийских сепаратистов противостоят защитникам Украины в захваченном анклаве Донбасса.

Источник сообщает, что вчера в Киеве подготовка продолжалась быстрыми темпами: были замечены зенитные комплексы, выдвигающиеся на позиции вместе с колоннами машин Национальной гвардии.

Ранее Госдума попросила Путина признать ОРДЛО.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 3 часа agoОбновлено: 15 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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