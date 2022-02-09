Польша, Франция и Германия: агрессия России против Украины будет иметь мощные последствия

Любая дальнейшая военная агрессия России против Украины будет иметь мощные последствия и будет сопряжена с серьезными издержками, предупредили лидеры Польши, Франции и Германии в декларации, опубликованной во вторник по итогам встречи в Берлине в формате Веймарского треугольника.

Переговоры в столице Германии, в которых приняли участие президенты Польши и Франции Анджей Дуда и Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц, были посвящены безопасности в регионе Центральной и Восточной Европы перед лицом угрозы со стороны России, пишет Первая Лента.

Лидеры выразили «серьезную озабоченность по поводу наращивания российских вооруженных сил в Украине и вокруг нее, подтвердили свою поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и высоко оценили неизменную сдержанность и дипломатический подход Украины».

При этом они призвали Россию «деэскалировать ситуацию на границе с Украиной и вести конструктивный диалог по безопасности на европейском континенте».

«Франция, Польша и Германия выражают готовность к конструктивному участию в содержательных и целенаправленных дискуссиях по вопросам безопасности, представляющим взаимный интерес. Эти страны будут продолжать тесно сотрудничать с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО для обеспечения мира и стабильности в евроатлантической зоне» — подчеркнули они.

Ранее мы сообщали, что в случае нападения на Украину РФ ждут катастрофические санкции.