В случае нападения на Украину РФ ждут катастрофические санкции – Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил президента России Владимира Путина, что возможное вторжение России в Украину только укрепит НАТО, а Великобритания рассматривает возможность переброски коммандос, военных самолетов и кораблей в Восточную Европу.

Он выразил надежду, что Кремль все же может понять, что дальнейшее разрушение и кровопролитие в Украине не послужит его целям. Он заверил, что верит в то, что принципиальная и решительная дипломатия может разрядить этот кризис, пишет Первая Лента.

«Наше фундаментальное убеждение, закрепленное в Уставе Организации Объединенных Наций и в бесчисленных других обязывающих соглашениях, подписанных Россией, заключается в том, что каждая нация имеет право выбирать свою суверенную судьбу», — подчеркнул британский премьер.

Он напомнил, что недавно дважды разговаривал с Путиным и рассказал ему о цене, которую Россия заплатит за очередное нападение на Украину, и о том, какие катастрофические и контрпродуктивные последствия будут иметь такие действия. Он указал, что Запад согласовал общий ответ на каждое последующее нападение России на Украину и будет вводить более жесткие экономические санкции против России, чем когда-либо прежде.

Ранее посол Украины в США назвала три шага, которые остановят агрессию со стороны России.