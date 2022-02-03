Россия отправила в Беларусь около 30 тысяч человек солдаты – Столтенберг

За последние дни Россия отправила в Беларусь около 30 000 солдат и современное оружие, это крупнейшая военная переброска в эту страну со времен окончания холодной войны. Об этом заявил в четверг, третьего февраля, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Развернутые войска и техника включали силы специального назначения, истребители Су-35, ракеты «Искандер», способные нести как обычные, так и ядерные ракеты, и системы противовоздушной обороны С-400, сообщил Солтенберг журналистам в Брюсселе, пишет Первая Лента.

Между тем в Минобороны России заявили, что ракетный комплекс С-400 «Триумф» Восточного военного округа России, который уже доставлен в Беларусь, будет развернут «на полигоне в Брестской области», недалеко от границы Беларуси с Польши, а затем принять на себя боевое дежурство в системе ПВО Белоруссии и России

Ранее Минобороны в Москве сообщило, что две эскадрильи российских ракет С-400 «Триумф» будут переброшены в связи с испытанием сил реагирования в Белоруссии.

В Беларуси проходит внеплановая проверка сил реагирования Союзного государства Беларуси и России. Его первый этап – это переброска и организация войск, а также охрана военных объектов на территории Беларуси и деятельность войск противовоздушной обороны.

Ранее Байден и Макрон подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.