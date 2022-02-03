Байден и Макрон подтвердили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины
Важные слова американского и французского лидеров.
В телефонном режиме президенты США и Франции Джо Байден и Эммануэль Макрон подтвердили свою «поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины», сообщил Белый дом.
Оба лидера говорили в среду о скоординированных действиях и последствиях в случае нападения России на Украину, пишет Первая Лента.
Джо Байден снова пригрозил России «высокими экономическими издержками, если она решит ввести свои войска в Украину».
Байден и Макрон также рассмотрели «продолжающуюся координацию как дипломатии, так и подготовки к введению быстрых и жестких экономических ограничений в отношении России в случае дальнейшего вторжения в Украину».
В Елисейском дворце сообщили, что разговор двух президентов продлился 45 минут. Агентства напоминают, что за последние дни Эммануэль Макрон дважды разговаривал по телефону с президентом России. На четверг запланированы дополнительные переговоры президента Франции с Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.
С конца 2021 года Запад обвиняет Россию в концентрации значительных военных сил у границ Украины с целью потенциального вторжения. Москва отрицает какие-либо намерения вторжения, утверждая, что хочет только гарантировать собственную безопасность.
Ранее Байден высказался о новых американских военных в Европе.