Нужно опомниться: в ОРЛО требуют прямых переговоров с Зеленским

Так называемые «власти» ОРЛО хотят вести прямые переговоры с официальным Киевом. Такое заявление сделал так называемый «глава республики» Леонид Пасечник.

Он заявил о том, что ОРЛО хочет вести прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Я, как и все жители «ЛНР», не теряю надежды, что вы, Владимир Александрович, все-таки опомнитесь, согласитесь на прямые переговоры с республиками Донбасса», — заявил Пасечник.

При этом, вызывая Зеленского на прямые переговоры, «глава» «республики» раскритиковал недавние решения президента Украины увеличить численность украинской армии.

«Украина не заинтересована в мире. Президенту Зеленскому нужны только денежные транши и вооружение для силовиков», — заявил Пасечник.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО посмеялись над инициативой Пасечника восстановить луганский аэропорт.