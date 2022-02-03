Политика

Нужно опомниться: в ОРЛО требуют прямых переговоров с Зеленским

Леонид Пасечник сделал новое заявление.

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 3 февраля, 2022
0 0 Менее минуты назад

Так называемые «власти» ОРЛО хотят вести прямые переговоры с официальным Киевом. Такое заявление сделал так называемый «глава республики» Леонид Пасечник.

Он заявил о том, что ОРЛО хочет вести прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Первая Лента со ссылкой на Донпресс.

«Я, как и все жители «ЛНР», не теряю надежды, что вы, Владимир Александрович, все-таки опомнитесь, согласитесь на прямые переговоры с республиками Донбасса», — заявил Пасечник.

При этом, вызывая Зеленского на прямые переговоры, «глава» «республики» раскритиковал недавние решения президента Украины увеличить численность украинской армии.

«Украина не заинтересована в мире. Президенту Зеленскому нужны только денежные транши и вооружение для силовиков», — заявил Пасечник.

Ранее мы сообщали, что в ОРЛО посмеялись над инициативой Пасечника восстановить луганский аэропорт.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 3 февраля, 2022
0 0 Менее минуты назад
Photo of Виктор

Виктор

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