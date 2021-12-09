В «ЛНР» посмеялись над инициативой Пасечника восстановить луганский аэропорт

Во время своего визита в Москву так называемый «глава» «ЛНР» Денис Пасечник заявил, что для Донбасса было бы отличным решением открыть снова аэропорт.

«Нам нужно думать над восстановлением работы и луганского аэропорта. У Донбасса должен быть хотя бы один аэропорт», — заявил он. Пасечник добавил, что на территории луганского аэропорта сохранена взлетно-посадочная полоса, а аэровокзал и технологические помещения можно отстроить заново, пишет Первая Лента со ссылкой на Донбасский кейс.

В тоже время в «ЛНР» над идеей Пасечника лишь скептически посмеялись. И порекомендовали ему, для начала, реализовать ранее данные обещания. Например, запустить поезд «Луганск-Москва», о котором глава «ЛНР» заявлял в 2019-м. «»ЛНР» планирует в ближайшей перспективе возобновить пассажирское железнодорожное сообщение с Российской Федерацией», — говорилось тогда в заявлении Пасечника.

«А если серьезно, то о каком аэропорте и авиасообщении может идти речь, если в Луганске фактически уничтожено трамвайное сообщение, а на очереди – троллейбусы, которые явно доживают последние дни в «ЛНР»?»- пишет паблик

Ранее Пасечник обратился к Украине, выдвинул новое требование.