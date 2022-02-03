Мировые лидеры готовятся к вторжению России в Украину: хотя и заявляют обратное

Все больше указывает на то, что Российская Федерация все-таки предпримет попытки атаковать Украину. Все больше мировых лидеров предполагают, что если стороны не договорятся в ближайшее время, то большая война все-таки будет.

Источник сообщает, что сейчас все мировые лидеры говорят о мирном разрешении конфликта в Украине, но все, буквально все, готовятся к войне и повышению ставок, пишет Первая Лента со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Если войны не будет сейчас и по мирному кейсу не будет быстрого движения, значит война будет «завтра»», — заявил источник.

Источник также добавляет, что нарастающие вояжи и переговоры мировых лидеров вокруг украинского кейса, сигнализируют, что повышать ставки, пока стороны не будут, но ««отсекать» возможные провокации на линии разграничения, не стоит».

К Владимиру Путину последовательно прилетит президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц, где обсудят украинский кейс совместно с газовым. Возможно оба европейских лидера проведут телефонный разговор или даже посетят Украину в ближайшее время.

Ранее американский военный эксперт назвал предполагаемую дату наступления России на Украину.