Американский военный эксперт назвал предполагаемую дату наступления России на Украину

Роб Ли, эксперт Исследовательского центра Foreign Policy Research Institute и один из ведущих американских военных аналитиков назвал предполагаемую дату наступления России на Украину.

Журналист Guardian Люк Хардинг написал в Твиттере, что «официальные лица в Киеве видят признаки того, что Москва может отступить от неминуемой атаки». «Они считают, что план Кремля — это долгосрочная дестабилизация, и что осенью может произойти очередная концентрация», — написал он, пишет Первая Лента.

На эти слова отреагировал Роб Ли, эксперт аналитического центра FPRI и один из ведущих американских военных аналитиков. Он написал, что «конечно, возможно, Путин, откажется от наступления, но тогда мобилизация сил будет для Москвы стратегическим поражением». «Страны НАТО расценят дальнейшие шаги как блеф и придут к выводу, что увеличение экспорта оружия в Украину имело решающее значение, и будут отправлять больше оружия», — прокомментировал он.

«У России еще нет всех элементов на месте, но она их уже перемещает (например, вертолеты, ВДВ, ПВО, трубопроводные войска, тыловое обеспечение и т. д.). Вероятно, все они будут на месте к 9 февраля, когда эскалация более вероятна», — добавил он в следующей записи.

По словам Роба Ли, многие подразделения вблизи Украины укомплектованы не полностью. «Подозреваю, что вскоре мы начнем видеть, как к границе с Украиной будут перебрасывать по воздуху войска для укомплектования этой техникой, возможно, во время учений в Беларуси», — написал он.

Ранее мы сообщали, что на этой неделе Еврокомиссия завершит работу над огромным пакетом санкций в отношении России.