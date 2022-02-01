Зеленский заявил о создании нового формата сотрудничества с Британией и Польшей

Сегодня, первого февраля, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Украина, Великобритания и Польша создают новый формат сотрудничества.

Об этом глава государства он кратко упомянул во время выступления в Верховной раде первого февраля, пишет Первая Лента со ссылкой на Украинскую Правду.

«Мы создаем новый формат политического сотрудничества в Европе между Украиной, Британией и Польшей», – отметил Владимир Зеленский.

Больше никаких подробностей во время своего выступления президент Украины не сообщил.

В тоже время источник сообщает, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава правительства Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Киев сегодня планируют объявить о создании нового формата сотрудничества с Украиной.

Впервые о нем упомянула глава британского МИД Лиз Трасс, выступая в Австралии 21 января. Никаких подробностей об этом формате не сообщается.

Ранее мы сообщали, что Польша готова предоставить Украине предметы первой необходимости и оборонительное вооружение.