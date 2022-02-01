Политика

Польша готова предоставить Украине предметы первой необходимости и оборонительное вооружение — Моравецки

Премьер Польши сделал важное заявление.

Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 1 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Micha³owo, 10.12.2021. ¯o³nierze w obozie dla s³u¿b mundurowych w miejscowoci Micha³owo, 10 bm. (obm/ibor) PAP/Marcin Obara

Польша готова помочь Украине, пожертвовав предметы первой необходимости и оборонительное вооружение, в том числе боеприпасы, Громы и беспилотники. Об этом заявил во вторник премьер-министр страны Матеуш Моравецки.

Премьер-министр Польши во вторник отправится в Киев, где встретится с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и президентом Владимиром Зеленским, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

Во время утреннего брифинга в Варшаве главу правительства спросили, что он собирается сказать президенту и премьер-министру Украины и каких эффектов он ожидает от этого визита.

«Конечно, мы солидарны с нашими соседями, солидарны с украинцами в той угрозе, которую они испытывают сегодня со стороны России, но солидарности и слов на сегодня недостаточно. Сегодня эти слова должны претворяться жизнь, связанную с очень опасной обстановкой, военной обстановкой, которая, к сожалению, там грозит, но мы также готовы отправить и оборонительное оружие», — ответил он.

Он добавил, «и об этом оборонительном оружии мы уже говорили с президентом (Анджеем Дудой), и об этом я также буду говорить с премьер-министром и президентом Украины, с целью уточнения потребностей, чтобы у украинцев было оборонительное оружие, чтобы они могли защищаться от потенциальной российской агрессии».

Ранее мы сообащли, что Польша готова оказать Украине посильную помощь.

теги
Photo of Виктор Виктор Send an email 7 часов agoОбновлено: 1 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

Материалы по теме

Не угрожает война: Венгрия отказывается от дополнительных солдат НАТО у себя в стране

1 день ago

Канада отзывает часть дипломатов из Украины: эвакуирует всех членов семей

1 день ago

Столтенберг признался, планирует ли НАТО отправлять военных в Украину

1 день ago

Просто так на Украине Путин не остановится — Маркарова

1 день ago
Комментировать

Добавить комментарий

Back to top button