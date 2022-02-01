Германия отправляет корабли в Израиль, а помогать Украине не хочет — бывший советник Меркель

Кристоф Хойсген, будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности и бывший советник Ангелы Меркель, считает, что Германия применяет двойные стандарты, когда речь идет о поставках вооружений Украине: с одной стороны, они отправляют в Израиль подводные лодки, а с другой — не хотят помогать Украине.

«Что касается нашей истории, то мы традиционно очень осторожны, когда речь идет о поставках оружия в районы напряженности. В то же время мы экспортируем в Израиль самые современные подводные лодки», —подчеркивает Хойсген в интервью Rheinische Post, пишет Первая Лента.

По его мнению, «сейчас стоит вопрос, не должна ли по той же причине Германия также поставлять оружие Украине». В этом контексте это напоминает нам об убийстве немцами более 30 000 украинских евреев в Бабьем Яру в 1941 году.

«Не слишком ли мы упрощаем себе задачу, если в свете того, что Россия массово нарушила международное право, вторгшись в Украину в 2014/15 году и сейчас снова ведет себя агрессивно, мы отказываемся предоставить Украине оружие, с помощью которого она могла бы лучше защищаться», говорит бывший советник канцлера Меркель.

«Если российские войска вторгнутся в Украину, вы не можете просто позволить «Северному потоку — 2» продолжать работать и работать, как будто ничего не произошло», — отметил он.

Ранее Германия в очередной раз показала свое истинное лицо — даже минимально не помогла Украине.