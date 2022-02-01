Политика

Германия отправляет корабли в Израиль, а помогать Украине не хочет — бывший советник Меркель

Кристоф Хойсген резко высказался по поводу действия немецкого правительства.

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 1 февраля, 2022
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epa09675957 German Bundeswehrs soldiers wait for the arrival of Christine Lambrecht, the Germany Defense minister during her visit to Erbil, the capital of the Kurdistan Region in Iraq, 09 January 2022. Lambrecht will meet with the German Bundeswehrs soldiers at the Army base in Erbil. EPA/GAILAN HAJI Dostawca: PAP/EPA.

Кристоф Хойсген, будущий председатель Мюнхенской конференции по безопасности и бывший советник Ангелы Меркель, считает, что Германия применяет двойные стандарты, когда речь идет о поставках вооружений Украине: с одной стороны, они отправляют в Израиль подводные лодки, а с другой — не хотят помогать Украине.

«Что касается нашей истории, то мы традиционно очень осторожны, когда речь идет о поставках оружия в районы напряженности. В то же время мы экспортируем в Израиль самые современные подводные лодки», —подчеркивает Хойсген в интервью Rheinische Post, пишет Первая Лента.

По его мнению, «сейчас стоит вопрос, не должна ли по той же причине Германия также поставлять оружие Украине». В этом контексте это напоминает нам об убийстве немцами более 30 000 украинских евреев в Бабьем Яру в 1941 году.

«Не слишком ли мы упрощаем себе задачу, если в свете того, что Россия массово нарушила международное право, вторгшись в Украину в 2014/15 году и сейчас снова ведет себя агрессивно, мы отказываемся предоставить Украине оружие, с помощью которого она могла бы лучше защищаться», говорит бывший советник канцлера Меркель.

«Если российские войска вторгнутся в Украину, вы не можете просто позволить «Северному потоку — 2» продолжать работать и работать, как будто ничего не произошло», — отметил он.

Ранее Германия в очередной раз показала свое истинное лицо — даже минимально не помогла Украине.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 1 февраля, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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