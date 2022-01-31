Столтенберг признался, планирует ли НАТО отправлять военных в Украину

НАТО не планирует отправлять боевые подразделения на Украину, не входящую в Альянс, в случае вторжения в эту страну России. Об этом заявил в воскресенье в эфире BBC генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«У нас нет планов размещать в Украине боевые подразделения НАТО. Мы сосредоточены на оказании поддержки», — отметил Столтенберг, пишет Первая Лента.

«Есть разница между тем, чтобы быть членом НАТО, и тем, чтобы быть таким сильным и ценным партнером, как Украина. В этом нет никаких сомнений», — добавил глава Альянса.

В воскресенье в эфире той же станции министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что отправка британских солдат в Украину для боевых целей «крайне маловероятна». Вместе с тем глава британской дипломатии подчеркнул, что вооруженным силам Украины должна быть оказана всяческая поддержка.

Ранее мы сообщали, что НАТО отправляет дополнительные корабли и истребители для усиления Восточной Европы.