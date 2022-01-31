Политика

Столтенберг признался, планирует ли НАТО отправлять военных в Украину

Планов таких точно нет.

Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 31 января, 2022
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epa09706732 NATO Secretary General Jens Stoltenberg during a joint press conference at the end of a meeting at the NATO headquarters in Brussels, Belgium, 24 January 2022. The Finnish and Swedish foreign ministers are at NATO for talks on cooperations in the Baltic Sea. EPA/STEPHANIE LECOCQ Dostawca: PAP/EPA.

НАТО не планирует отправлять боевые подразделения на Украину, не входящую в Альянс, в случае вторжения в эту страну России. Об этом заявил в воскресенье в эфире BBC генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«У нас нет планов размещать в Украине боевые подразделения НАТО. Мы сосредоточены на оказании поддержки», — отметил Столтенберг, пишет Первая Лента.

«Есть разница между тем, чтобы быть членом НАТО, и тем, чтобы быть таким сильным и ценным партнером, как Украина. В этом нет никаких сомнений», — добавил глава Альянса.

В воскресенье в эфире той же станции министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что отправка британских солдат в Украину для боевых целей «крайне маловероятна». Вместе с тем глава британской дипломатии подчеркнул, что вооруженным силам Украины должна быть оказана всяческая поддержка.

Ранее мы сообщали, что НАТО отправляет дополнительные корабли и истребители для усиления Восточной Европы.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 1 час agoОбновлено: 31 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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