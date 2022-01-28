США хотят созвать Совет Безопасности: речь идет о действиях России в отношении Украины

В четверг Соединенные Штаты подали запрос о созыве открытого заседания Совета Безопасности в понедельник по кризису вокруг Украины, «спровоцированному давлением России и ее дестабилизирующими усилиями», заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

— Более 100 000 российских военные дислоцированы на границе с Украиной, и Россия продолжает дальнейшие действия, направленные на дестабилизацию Украины, что явно угрожает международному миру и безопасности и нарушает принципы Устава ООН, — подчеркнула Линда Томас-Гринфилд, представитель США в Организация Объединенных Наций, пишет Первая Лента.

В то время как Соединенные Штаты «продолжают свои усилия по ослаблению напряженности перед лицом такой серьезной угрозы миру и безопасности в Европе и во всем мире (…), члены Совета Безопасности должны смотреть прямо на факты», — написала Томас-Гринфилд в пресс-релизе.

«И если Россия каким-либо образом снова вторгнется в Украину, (члены Совета безопасности – ред.) должны рассмотреть, что поставлено на карту в отношении Украины, России и Европы» и какое влияние это может оказать на «систему международных обязательств и фундаментальные принципы, на которых строится миропорядок», — добавила она.

Ранее Байден подтвердил готовность решительно отреагировать в случае нападения России на Украину.