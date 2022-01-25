Политика

Наши граждане должны покинуть Украину во что бы то ни стало, пока это безопасно — Правительство Австралии

Последовали стопам США и Великобритании

Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 25 января, 2022
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epa08347239 An Australian flag flies at Main Beach on the Gold Coast, Australia, 07 April 2020. Australian Prime Minister Scott Morrison today urged all Australians to stay home over the Easter weekend amid the countrys coronavirus restrictions. Locally, the Gold Coast City Council is to close all car parks to beaches on the Gold Coast in a deterrent to travellers heading to the beach over the Easter weekend. EPA/DAVE HUNT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT Dostawca: PAP/EPA.

Правительство Австралии в связи с возросшей угрозой вооруженного конфликта рекомендует своим гражданам покинуть Украину, сообщило в понедельник вечером министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT). Сообщается, что власти также приняли решение о выводе семей дипломатов из Украины.

DFAT рекомендовал гражданам Австралии не ездить в Украину, а все оставшиеся там австралийцы «должно покинуть Украину любым коммерческим способом, пока все еще безопасно». Представитель учреждения уточнил, что рекомендации могут быть изменены или приостановлены, пишет Первая Лента.

По подсчетам главы австралийской дипломатии Марисы Пейн, в настоящее время в Украине находится около 1400 австралийцев.

Посольство Украины в Канберре предупредило, что действия Австралии могут вызвать панику и слухи о неизбежности конфликта.

Министр иностранных дел Австралии заверил, что решение отозвать семьи дипломатов и рекомендация австралийцам покинуть Украину «абсолютно не меняют решительной поддержки Австралией суверенитета и территориальной целостности Украины».

Ранее Соединенные Штаты Америки и Великобритания также предприняли шаги, аналогичные Австралии. В понедельник министерство иностранных дел Великобритании начало отзыв некоторых сотрудников из посольства в Киеве. В воскресенье вечером Госдепартамент США приказал семьям американских дипломатов покинуть посольство США в Киеве.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 8 часов agoОбновлено: 25 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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