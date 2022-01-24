Евросоюз не намерен эвакуировать семьи своих дипломатов из Украины

Европейский Союз не видит причин драматизировать ситуацию и не намерен следовать за США, которые эвакуируют из Украины семьи своих дипломатов, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Напомним, что в воскресенье вечером Госдепартамент США приказал семьям американских дипломатов покинуть посольство США в Киеве. Госсекретарь США Энтони Блинкен обосновал это «страхом неминуемого военного вторжения в Украину». Великобритания также приняла такое решение.

«Блинкен объяснит нам это решение», — заявил Боррелл в преддверии видеоконференции с госсекретарем США, который проинформирует министров иностранных дел ЕС о результатах своих переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым в пятницу. — Мы не принимали никакого решения просить о выезде семей наших дипломатов из Украины, если только Блинкен не предоставит нам информацию, обосновывающую такой шаг, — добавил Жозеп Боррель, пишет Первая Лента со ссылкой на агентство AFP.

— Не думаю, что нам следует драматизировать. Пока идут переговоры, мы не должны уходить из Украины. Нет причин делать это. Если только госсекретарь (Энтони) Блинкен не предоставит нам информацию, которая оправдает эти действия, — подчеркивает он.

Боррель также отметил, что «все члены Евросоюза являются надежными партнерами» и «демонстрируют беспрецедентное единство в отношении ситуации в Украине». На вопрос о возможных санкциях против России глава дипломатии ЕС пришел к выводу, что процесс введения ограничений был сложным.