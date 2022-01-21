Политика

Российская Госдума поддержала процедуру признания «ЛДНР»

Вячеслав Володин поддержал это решение

Photo of Виктор Виктор Send an email 13 часов agoОбновлено: 21 января, 2022
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На следующей неделе в российской Госдуме рассмотрят инициативу депутатов КПРФ о признании так называемых «ЛНР» и «ДНР».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что депутаты поддержат такое решение своих коллег. Он заявил, что на данный момент поддержать этот проект уже выразили готовность фракции «Справедливой России» и «ЛДПР» опального Владимира Жириновского. Интересно, что сам Жириновский выступает против признания «ЛНР» и «ДНР», пишет Первая Лента.

«Предложенный для рассмотрения вопрос очень серьезный и ответственный. В этой связи правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам — рассмотреть вопрос на Совете Государственной Думы», — написал Володин в одной из социальных сетей.

Он также обвинил руководство Украины в «игнорировании Минских соглашений», а НАТО — в стремлении «оккупировать Украину». В связи с этим он заявил о необходимости «искать решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников» в ОРДЛО.

Ранее российский депутат призвал покупать недвижимость в «ЛДНР», а не Турции.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 13 часов agoОбновлено: 21 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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