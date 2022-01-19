Жена Зеленского тайно отдыхала на островах: использовала деньги налогоплательщиков (ВИДЕО)

Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена и их дети тайно проводили отдых на Сейшельских островах в первой половине января этого года. Сам глава государства в это время был в Украине.

Источников сообщают, что она с детьми и друзьями вылетела рейсом Turkish Airlines 5 января из Киева в Стамбул, где пересела на рейс в Сейшелы. При этом в Украинской Правде предполагает, что услуги охраны могли оплачивать за счет средств государственного бюджета, пишет Первая Лента.

Семья Зеленского отдыхала в 5-звездочный отеле элитной сети Hilton. Там гостям предлагают остановиться в вилле с просторной террасой у моря, стоящей около $1000 в сутки. Однако какой именно номер выбрали Зеленские не сообщается.

16 января супруга президента вернулась с детьми через Стамбул в Киев. Напомним, что до 11 января сам президент отдыхал на горнолыжном курорте «Буковель» в Ивано-Франковской области.

При возвращении первой леди встречали автомобили УГО на взлетно-посадочной полосе через отдельный терминал международного аэропорта «Борисполь».

Ранее мы сообщали, что Зеленский затеял огромный переезд.