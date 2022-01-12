Политика

Зеленский затеял огромный переезд – Гордон раскрыл подробности

Известный журналист рассказал интересную новость

Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 12 января, 2022
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Президент Украины Владимир Зеленский намерен перевести значимые государственные институты в другие здание. Такой информацией поделился известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он рассказал, что украинский президент задумал перевести Офис президента, Кабинет министров и Верховную Раду из центра Киева. При этом, по словам Гордона, Зеленский даже определился с новым местом, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Я знаю, что планы такие есть — полностью перевести Офис президента, Верховную Раду и Кабмин в район выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ)», — говорит он.

При этом Гордон считает, что воплотить эту идею будет сложно, так как нужно перевозить всю связь и коммуникации, а если это все делать наново — это будет стоить огромных денег.

В тоже время он упрекнул Зеленского, что тот не хочет слышать украинский народ, хотя до выборов обещал, что будет это делать.

Ранее мы сообщали, что Зеленский готов перешагнуть «красные линии» по Донбассу. Такое мнение выразил украинский дипломат.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 9 часов agoОбновлено: 12 января, 2022
0 0 1 минута чтения
Photo of Виктор

Виктор

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