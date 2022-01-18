Стал известен новый президент Европарламента
Роберта Метсола заняла вакантный пост
Член Европарламента от Мальты Роберта Метсола из Группы Европейской народной партии был избран во вторник новым президентом Европарламента. Метслоа получила 458 голосов при необходимом большинстве в 309 голосов.
Алиса Кунке (зеленые) и Сира Рего (левые) также боролись за пост главы Европарламента. Кунке получила 101 голос, а Рего — 57. Член Европарламента от закона и справедливости Косма Злотовски подал в отставку, пишет Первая Лента.
«Результат показывает, что наш кандидат был убедителен. Роберта Метсола выдвинула правильные инициативы, чтобы сделать Европу более демократичной и укрепить Европейский парламент. Она является самым молодым президентом учреждения ЕС в истории (Метсоле 43 года – прим.ред.) и родом из самой маленькой страны ЕС», — заявил лидер EPP Group Манфред Вебер.
На посту главы Европарламента Метсола сменит итальянского социалиста Давида Сассоли, скончавшегося в январе в возрасте 65 лет. Согласно договоренности между крупнейшими политическими группами в Европарламенте, ЕНП должна была быть назначена главой Европарламента во второй половине срока.
Метсола станет третьей женщиной на этом посту. За всю историю EП его ранее проводили две француженки, Симона Вейль и Николь Фонтен.