Стал известен новый президент Европарламента

Член Европарламента от Мальты Роберта Метсола из Группы Европейской народной партии был избран во вторник новым президентом Европарламента. Метслоа получила 458 голосов при необходимом большинстве в 309 голосов.

Алиса Кунке (зеленые) и Сира Рего (левые) также боролись за пост главы Европарламента. Кунке получила 101 голос, а Рего — 57. Член Европарламента от закона и справедливости Косма Злотовски подал в отставку, пишет Первая Лента.

«Результат показывает, что наш кандидат был убедителен. Роберта Метсола выдвинула правильные инициативы, чтобы сделать Европу более демократичной и укрепить Европейский парламент. Она является самым молодым президентом учреждения ЕС в истории (Метсоле 43 года – прим.ред.) и родом из самой маленькой страны ЕС», — заявил лидер EPP Group Манфред Вебер.

На посту главы Европарламента Метсола сменит итальянского социалиста Давида Сассоли, скончавшегося в январе в возрасте 65 лет. Согласно договоренности между крупнейшими политическими группами в Европарламенте, ЕНП должна была быть назначена главой Европарламента во второй половине срока.

Метсола станет третьей женщиной на этом посту. За всю историю EП его ранее проводили две француженки, Симона Вейль и Николь Фонтен.

Ранее ушел из жизни президент Европарламента Давид Сассоли.