Стали известны главные кандидаты на должность «главы минугля «ДНР»

Вчера,13 января, стало известно о том, что «министр угля и энергетики ДНР» Руслан Дубовский покинул свой пост по собственному желанию. Сейчас же стало известно, кто может его заменить на этой должности.

Донецкий блогер «Злобный Укр» на своей странице в одной из социальных сетей сообщил, что на данный момент местные «власти» рассматривают двух претендентов — бывшего директора шахты «Прогресс» Нестеренко, и директора «объединения Макеевуголь», пишет Первая Лента.

«Все будет зависеть, как „глава ДНР“ Денис Пушилин утвердит и кто победит на голосовании „депутатов ДНР“, но говорят есть еще один претендент на это место — директор шахты Скочинского, еще может директора „Комсомольца Донбасса“ пригласить могут, но фактически рассматривают только двух кандидатов», — написал блогер.

В тоже время Руслан Дубовский может стать директором шахты в неподконтрольной Украине Ждановке. Дубовскому якобы дали время уладить свои проблемы.

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