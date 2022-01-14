Стали известны главные кандидаты на должность «главы минугля «ДНР»
На данный момент есть два кандидата на эту должность.
Вчера,13 января, стало известно о том, что «министр угля и энергетики ДНР» Руслан Дубовский покинул свой пост по собственному желанию. Сейчас же стало известно, кто может его заменить на этой должности.
Донецкий блогер «Злобный Укр» на своей странице в одной из социальных сетей сообщил, что на данный момент местные «власти» рассматривают двух претендентов — бывшего директора шахты «Прогресс» Нестеренко, и директора «объединения Макеевуголь», пишет Первая Лента.
«Все будет зависеть, как „глава ДНР“ Денис Пушилин утвердит и кто победит на голосовании „депутатов ДНР“, но говорят есть еще один претендент на это место — директор шахты Скочинского, еще может директора „Комсомольца Донбасса“ пригласить могут, но фактически рассматривают только двух кандидатов», — написал блогер.
В тоже время Руслан Дубовский может стать директором шахты в неподконтрольной Украине Ждановке. Дубовскому якобы дали время уладить свои проблемы.
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