В ОРДО очередное подорожание продуктов: практически на все

Новый 2022 год порадовал жителей ОРДО новыми ценами на продукты. При этом снова негативно – цены снова пошли вверх.

Горловский блогер Егор Воронов на своей странице в одной из социальных сетей сообщил, что в неподконтрольной Украине Горловке с начала года повысились цены почти на все продовольственные товары, пишет Первая Лента.

Он отмечает, что если в прошлом году нарезной батон марки «Золотой Урожай» стоил 25−26 рублей, то сейчас это уже за него придется заплатить 29−30 рублей. Также, на 3−5 рублей поднялась цена на сахар и молочные продукты.

Блогер отмечает, что в среднем цены поднялись именно на 3-5 рублей в городе.

Также Егор Воронов отмечает, что с первого января в городе подняли цены и на доступ к интернету. Так, по его словам, два ведущих горловских интернет-провайдера повысили тариф на свои услуги с 10 рублей до 12 рублей за день. При этом у местных жителей наблюдаются проблемы с выходом во всемирную сеть с начала года.

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