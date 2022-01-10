Политика

Нельзя поддаваться той агрессивной политике, которую сейчас проводит Путин – член Европарламента

Польский депутат высказал свое мнение

Photo of Виктор Виктор Send an email 5 минут agoОбновлено: 10 января, 2022
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Warszawa, 26.02.2020. Pose³ do Parlamentu Europejskiego IX kadencji Andrzej Halicki w drodze na pierwsze posiedzenie nowego zarz¹du Platformy Obywatelskiej, 26 bm. w Warszawie. Nowy zarz¹d zosta³ wy³oniony 8 bm. podczas ostatnich obrad Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej, na wniosek przewodnicz¹cego Borysa Budki. (aldg) PAP/Piotr Nowak

Переговоры США и России в Женеве не принесут прорыва. Такое мнение выразил польский депутат Анджей Халицки, член Европарламента.

Халицки поделился ожиданиями от американо-российских переговоров по ситуации в области безопасности, запланированных на 10 января в Женеве, пишет Первая Лента со ссылкой на PAP.

«Я рассчитываю, что мы будем говорить единым и очень твердым голосом о безопасности и будущем Украины как демократического сообщества, союза государств, которые заботятся о безопасности. Нельзя поддаваться на шантаж. Нельзя поддаваться той агрессивной политике, которую сейчас проводит Путин», — заявил член Европарламента.

«Сосредоточение войск и создание напряженности, поиск провокаций — худший способ для России заниматься политикой, которой необходимо решительно противостоять сильными и скоординированными действиями. Это действие должно быть основано, прежде всего, на модернизации украинской армии, консультировании и тесном экономическом сотрудничестве», — сказал Халицки.

По его мнению, нельзя поддаваться ожиданиям российской стороны, которая грозит агрессией. «Переговоры США и России в Женеве не принесут прорыва. Они даже не могут быть новаторскими, потому что мы находимся прямо на европейской стороне. Скорее, это должен быть трансатлантический диалог», — отметил он.

Ранее в США заявили, что Россия приставляет пистолет к виску Украины.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 5 минут agoОбновлено: 10 января, 2022
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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