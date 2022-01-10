Россия приставляет пистолет к виску Украины – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что не думает, что на предстоящих американо-российских дипломатических переговорах в Женеве будут какие-либо прорывы. Будет трудно добиться прогресса, подчеркнул он.

«Мы сможем представить наши предложения. Россияне сделают то же самое (…) и мы посмотрим, есть ли основания для продвижения вперед», — сказал Блинкен в интервью CNN, пишет Первая Лента.

Госсекретарь США подчеркнул, что прогресс в переговорах зависит от действий обеих сторон. Вашингтон надеется, что удастся предотвратить новое вторжение России в Украину.

Он подчеркнул, что продвижение в переговорах будет затруднено из-за сосредоточения российских войск на границе с Украиной.

«Россия приставляет пистолет к виску Украины со своими 100 000 солдат у границ», — заявил Блинкен.

Заявления Блинкена о снижении ожиданий от предстоящих переговоров являются ответом на заявление России об отсутствии уступок США в отношении кризиса в Украине.

Заместитель главы российской дипломатии Сергей Лавров, которого цитирует РИА, ранее заявил, что Россия «не пойдет ни на какие уступки под давлением и перед лицом постоянных угроз со стороны западных участников предстоящих переговоров».

Ранее в «ДНР» заявили, что Донбасс якобы уже больше никогда не будет украинским.