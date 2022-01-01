Других гарантий никто не даст, это единственный шанс Украины – эксперт об агрессии РФ

Украине нужно обязательно вступать в НАТО, других вариантов простое нет. Такое заявление сделал журналист-международник Иван Яковина.

Он считает, что это решение было бы правильным в стратегическом плане. Эксперт отмечает, что Украину много раз оставляли и кидали на международной арене, а для того, чтобы иметь гарантии безопасности нужно вступать в НАТО, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Жесткими гарантиями безопасности, когда у вас есть такой сосед как Россия, может быть только вступление в НАТО. Пока в России сохраняется нынешний режим, она не успокоится, пока Украина как государство не будет полностью ликвидировано, полностью уничтожено. Надо это понимать абсолютно четко и ясно. Задача современной России — полная ликвидация украинского государства», — отметил эксперт.

Он добавил, что НАТО могло бы быть единственной стопроцентной гарантией безопасности Украины, так как других гарантий никто не даст.

Ранее мы сообщали, что США предоставили России два варианта сценария развития ситуации с Украиной.