США предоставили России два варианта сценария развития ситуации с Украиной

50-минутный разговор между президентами России и США был «серьезным и значимым», и оба лидера представили свои позиции перед серией дипломатических переговоров в январе, сказал высокий представитель администрации Байдена.

Как заявил представитель Белого дома во время конференции с журналистами, телефонный разговор Джо Байдена с Владимиром Путиным состоялся по просьбе российской стороны, но соответствует мнению администрации о важности личной дипломатии в настоящее время, пишет Первая Лента со ссылкой на американские СМИ.

Разговор был серьезным и лаконичным. По словам чиновника, каждый из лидеров заложил основу для своих позиций перед наступающим периодом интенсивной дипломатии. Он добавил, что Байден и Путин согласовали даты серии январских переговоров: двусторонний диалог по стратегической стабильности 9-10 января в Женеве, обсуждения на форуме Россия-НАТО 12 января и на форуме ОБСЕ 13 января.

Белый дом объявил, что в ходе диалога Байден представил Путину «два пути действий», один из которых основан на дипломатии, а другой — на сдерживании, в виде санкций, военной помощи Украине и усиления защиты восточного фланга НАТО. Байден также дал понять, что нет никаких шансов удовлетворить некоторые из российских предложений.

«Он четко дал понять, что Соединенные Штаты и их союзники и партнеры ответят, если Россия вторгнется в Украину», – говорится в сообщении Белого дома.

Ранее мы сообщали, что нападение на Украину может стать гвоздем в гроб путинского режима.