Сегодня состоится разговор Байдена и Путина — среди тем Украина

У президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина в четверг состоится телефонный звонок. В частности, лидеры будут говорить об Украине.

Перед разговором в четверг Байден ранее консультировался по этому поводу с европейскими лидерами, сообщила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн, пишет Первая Лента.

Администрация США продолжает консультации с «европейскими союзниками и партнерами» в ответ на «усиление вооруженных сил России на границе с Украиной», — подчеркнул Хорн в коммюнике.

«Президент Байден разговаривал с лидерами Европы, представители администрации Байдена участвовали в многосторонних (переговорах) с НАТО, ЕС и ОБСЕ. Эти представители также провели многочисленные консультации со своими коллегами, в том числе из стран Восточного фланга (НАТО), на двусторонней основе и в B9 (Bucharest Nine), а также с Украиной», — говорится в пресс-релизе Хорн.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил Рейтер, что беседа Байдена и Путина состоится в четверг «поздно вечером» по московскому времени, но не уточнил, о чем она будет.

Ранее Байден рассказал отправит ли американских военных в Украину.