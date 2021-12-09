Байден раскрыл карты: рассказал отправит ли американских военных в Украину

Президент США Джо Байден исключил отправку американских войск в Украину или применение силы в одностороннем порядке против России в ответ на возможное вторжение. Он объявил, что к пятнице объявит дату встречи пяти стран НАТО, включая США, с представителями России по поводу «озабоченности» Москвы действиями Альянса.

Таким образом, Байден сослался на свою видеоконференцию во вторник с президентом России Владимиром Путиным, пишет Первая Лента.

Американский президент ответил на вопросы журналистов, покидая Белый дом на вертолете Marine One. На вопрос, разрешит ли он ввод войск США в Украину, он ответил, что такой вариант «не обсуждается».

«У нас есть моральное обязательство и юридическое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в соответствии со статьей V. Это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на Украину», — сказал Байден.

Он также заявил, что во время разговора с президентом России он угрожал ему применением санкций, «которых он никогда раньше не видел», направив дополнительные силы на восточный фланг НАТО и вооружив Украину.

Однако он сказал, что в случае нового вторжения России в Украину, он не намеревался применять силу «в одностороннем порядке» против России, и добавил, что это будет зависеть от действий других членов НАТО.

Ранее мы сообщали, что Германия согласилась пойти на серьезный шаг в случае вторжения России в Украину.