Политика

Байден раскрыл карты: рассказал отправит ли американских военных в Украину

Такой вариант даже не рассматривается

Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 9 декабря, 2021
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epa09617282 US President Joe Biden delivers remarks after receiving a briefing from his COVID Response Team and NIH health officials, including NIAID Director and Chief Medical Advisor to the President Dr. Anthony Fauci at the National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, Maryland, USA, on 02 December 2021. EPA/Oliver Contreras / POOL Dostawca: PAP/EPA.

Президент США Джо Байден исключил отправку американских войск в Украину или применение силы в одностороннем порядке против России в ответ на возможное вторжение. Он объявил, что к пятнице объявит дату встречи пяти стран НАТО, включая США, с представителями России по поводу «озабоченности» Москвы действиями Альянса.

Таким образом, Байден сослался на свою видеоконференцию во вторник с президентом России Владимиром Путиным, пишет Первая Лента.

Американский президент ответил на вопросы журналистов, покидая Белый дом на вертолете Marine One. На вопрос, разрешит ли он ввод войск США в Украину, он ответил, что такой вариант «не обсуждается».

«У нас есть моральное обязательство и юридическое обязательство перед нашими союзниками по НАТО в соответствии со статьей V. Это священное обязательство. Это обязательство не распространяется на Украину», — сказал Байден.

Он также заявил, что во время разговора с президентом России он угрожал ему применением санкций, «которых он никогда раньше не видел», направив дополнительные силы на восточный фланг НАТО и вооружив Украину.

Однако он сказал, что в случае нового вторжения России в Украину, он не намеревался применять силу «в одностороннем порядке» против России, и добавил, что это будет зависеть от действий других членов НАТО.

Ранее мы сообщали, что Германия согласилась пойти на серьезный шаг в случае вторжения России в Украину.

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Photo of Виктор Виктор Send an email 2 часа agoОбновлено: 9 декабря, 2021
0 0 1 минута чтения
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Виктор

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