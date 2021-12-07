В НАТО отметили два моменты агрессии России против Украины

НАТО готов укрепить свой восточный фланг, если Россия нападет на Украину, заверила посол США в НАТО Джулианна Смит.

«Да, мы должны быть обеспокоены. Мы видели разведывательные материалы, которые вызывают серьезную тревогу, мы передали их союзникам, мы тщательно обсудили их несколько дней назад в Латвии. Я не могу вдаваться в подробности в этом разговоре, но могу сказать, что мы видим попытки России дестабилизировать Украину изнутри», — заявила Смит, пишет Первая Лента со ссылкой на TVN 24.

«Мы также видим очень большое наращивание военных сил вдоль границы с Украиной, что указывает на то, что Россия готовится к действиям и, возможно, нападет на в Украину. Мы слышали, как государственный секретарь Блинкен говорил о сложной ситуации, президент Байден, наши союзники и генеральный секретарь НАТО, и я думаю, справедливо будет сказать, что после рижской встречи мы все были обеспокоены», — добавила она.

«Мы обращаем внимание на два момента. Наращивание сил на границе само по себе вызывает беспокойство, но есть также сообщения о том, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Украине изнутри. За последние две недели значительно возросло использование дезинформации, что также вызывает у нас беспокойство», — отметила Смит.

Ранее лидеры Великобритании, США, Германии, Франции и Италии выступили с заявлением к РФ по Украине.