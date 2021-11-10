Гордон признался, пойдет ли он в большую политику

Известного украинского журналиста Дмитрия Гордона часто связывают с различными политическими проектами. Ранее он помогал Игорю Смешко, но пока не вошел в большую политическую игру.

Сам журналист рассказал о том, планирует ли он стать политиком. Его спросили, если ли у него планы создать свою политическую партию. На это Гордон ответил, что таких планов у него нет, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Я не работаю над созданием партии ни с кем. Я очень уважаю Игоря Петровича Смешко, Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана — достойнейшие, мудрейшие люди. Но я не работаю ни с кем над созданием партии», — сказал Гордон.

Он добавил, что на данный момент полностью сосредоточен журналистской деятельностью. Он как дает интервью, так и сам их берет.

«Когда мне строить партию, если даже было бы желание?», — добавил он.

Ранее Гордон удивил украинцев заявлением, что Украине не нужно вступать в Евросоюз