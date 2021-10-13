Украине не нужно вступать в Евросоюз – Гордон удивил украинцев

Украине не нужно стремится вступить в Европейский Союз. Такое мнение высказал известный украинский журналист Дмитрий Гордон.

Он отметил, что рано или поздно Евросоюз распадется и Украине просто нет необходимости туда вступать. Гордон завил, что такое большое объедение не может долго существовать, так как все это разные народы, разные правительства, разные связи. Одни, как Чехия, Венгрия и Сербия дружат с Россией, а другие считают ее врагом, пишет Первая Лента со ссылкой на Украину 24.

«Ну как это может уживаться в одном государственном образовании? Поэтому мое мнение — Евросоюз обречен на распад, и Украине не нужно вступать в Евросоюз», — заявил он.

В тоже время Гордон добавил, что Украине в первую очередь нужно думать о вступлении в НАТО.

«НАТО дает зонтик безопасности над странами-членами НАТО. Против НАТО я бы не возражал, об этом мечтал бы. А Евросоюз — мне кажется, этот разговор нужно оставить», — подчеркнул Гордон.

Ранее представитель НАТО рассказал о перспективах реформы Укроборонпрома.