«Слуга народа» второй раз запускает процедуру отзыва Главы ВР

«Слуга народа» второй раз запускает процедуру отзыва Главы ВР

30.09.2021 19:05

Укринформ

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обратился к Председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову для повторной выдачи подписных листов об отзыве спикера.

Как передает Укринформ, об этом в Фейсбуке сообщила пресс-секретарь Председателя Верховной Рады Ольга Туний.

Она напомнила, что письмо для выдачи подписных листов для сбора подписей об отзыве Дмитрия Разумкова с должности Председателя Верховной Рады направлено именно от парламентской фракции "Слуга народа".

Также пресс-секретарь Разумкова сообщила, что поступило второе обращение — от председателя фракции "СН" Арахамии. "Процедура запускается второй раз, новый комплект подписных листов будет выдан безотлагательно", — заявила Туний.

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Как сообщалось, 30 сентября Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что руководитель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия инициировал сбор подписей за отзыв его с должности спикера. По словам Разумкова, народные депутаты уже 30 сентября получат подписные листы об отзыве его с должности. По Регламенту ВР, достаточно собрать 150 подписей для внесения соответствующего вопроса в повестку дня пленарного заседания.

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Около 16 часов пресс-секретарь Разумкова Ольга Туний сообщила в Фейсбуке, что подписные листы по обращению фракции «Слуга народа» об отзыве Председателя Верховной Рады готовы и находятся в парламентском Аппарате.

Спикер фракции партии "Слуги народа" Юлия Палийчук заявила, что вопрос об отзыве с должности руководства парламента на заседаниях фракции не поднимался.

По материалам: Укринформ