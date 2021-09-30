Точицкий стал заместителем министра иностранных дел

30.09.2021 19:50

Укринформ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Николай Точицкий стал его заместителем.

Как передает Укринформ, об этом Кулеба написал в Фейсбуке.

"Сегодня Николай Точицкий стал моим заместителем. Кто знает Николая, тот знает, что он — это опыт, энергия и результат. Кто не знает Николая, теперь будет знать", — отметил министр иностранных дел.

Кулеба сообщил, что в МИД Точицкий "возьмет на себя файлы" Василия Боднара.

"Поэтому Западная, Центральная Европа, Балканы, Кавказ, Турция, Россия, международная безопасность, санкционная политика, зарубежные украинцы и другие интересные вопросы теперь переходят от Василия к Николаю", — написал Кулеба.

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Как сообщал Укринформ, 6 апреля 2021 года Точицкий был освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Бельгия, а также от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великом Герцогстве Люксембург, Представителя Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии по совместительству. До этого времени был Представителем Украины при Европейском Союзе, Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург.

29 сентября Кабинет Министров освободил Боднара от должности заместителя министра иностранных дел.

По материалам: Укринформ