Украина опередила «антикоррупционные» рекомендации аудиторов ЕС — Стефанишина

28.09.2021 22:21

Укринформ

Украина несколько опередила выводы Суда аудиторов ЕС, который в специальном отчете дал критическую оценку относительно эффективности усилий ЕС по поддержке Украины в борьбе с коррупцией, и начала выполнять рекомендации европейских аудиторов еще до того, как упомянутый документ был обнародован.

Об этом сегодня во время встречи с прессой по итогам двухдневного визита в Брюссель заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, отвечая на вопрос Укринформа.

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«Мне кажется, что именно события, связанные с судебной реформой в Украине, — они опережают все выводы палаты аудиторов. Действительно, речь идет о том, что Европейский Союз вкладывал большие ресурсы в проекты технической помощи, в экспертизу, но прежде всего в реформу судебной системы и верховенства права — это политические процессы… Я думаю, что этот отчет реалистичный, он имеет право на жизнь. Но сегодня мы уже движемся в том направлении, которое отражено в рекомендациях этого отчета», — отметила украинская вице-премьер.

Она отметила, что сейчас Европейский Союз, Соединенные Штаты и страны «Большой семерки» вкладывают именно политический контекст в поддержку Украины в этом пути. Эта тема обсуждалась во время визита украинской правительственной делегации в Брюссель с Вице-президентом Еврокомиссии Верой Юровой.

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«Выводы (доклады — ред.) лишь подтверждают то, что мы сегодня на верном пути. Для нас, в первую очередь, является важной политическая поддержка усилий президента, который предан курсу на реформы в системе правосудия, который решительно поддерживал изменения в законодательство, что касается (предоставление — ред.) преобладающей роли международных экспертов. Теперь эти эксперты, при политической поддержке международных партнеров, должны помочь нам продвинуться в этом направлении», — добавила Стефанишина.

Как сообщалось, 23 сентября Суд аудиторов ЕС, который находится в Люксембурге, обнародовал критический доклад об эффективности использования фондов ЕС для поддержки программ, осуществляемых в Украине в сфере укрепления верховенства права и борьбы с коррупцией, и дал рекомендации по внесению корректив в политику ЕС в этой сфере.

По материалам: Укринформ