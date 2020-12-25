Мантра об «оружии из Украины» четко вписывается в политику Лукашенко – МИД

Мантра об «оружии из Украины» четко вписывается в политику Лукашенко – МИД

25.12.2020 18:58

Укринформ

Украина категорически отвергает очередные инсинуации Александра Лукашенко о якобы завозе в Беларусь большого количества оружия из Украины.

Об этом заявил Укринформу представитель МИД Олег Николенко, комментируя заявление Александра Лукашенко.

«Риторика о внешнем вмешательстве, в частности мантра об "оружии из Украины", четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа», – отметил Николенко.

Он подчеркнул, что Украина не является врагом Беларуси и осуждает терроризм в любых его проявлениях.

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Как сообщалось, Александр Лукашенко заявил, что недавно задержанные члены «группы Николая Автуховича» готовили теракты «по всей стране» и везли «тоннами оружие через Украину», но белорусские спецслужбы «все их каналы раскрыли».

По материалам: Укринформ