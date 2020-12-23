Завтра КСУ возьмется за закон о реформе прокуратуры

Завтра КСУ возьмется за закон о реформе прокуратуры

23.12.2020 17:28

Укринформ

Большая палата Конституционного суда во время заседания 24 декабря начнет рассмотрение представления 50 народных депутатов относительно конституционности закона о реформе прокуратуры.

Как передает Укринформ, об этом информирует пресс-служба суда.

"24 декабря в 10:15 Большая палата Конституционного Суда Украины на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрит дело по конституционному представлению 50 народных депутатов о конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры", – говорится в сообщении.

Авторы представления считают, что принятие оспариваемого закона "обусловило сужение содержания и объема существующих прав граждан, внедрило дуализм правовых основ организации и деятельности прокуратуры Украины, статуса прокуроров".

Судьей-докладчиком по данному делу выступает Ирина Завгородняя.

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Как сообщал Укринформ, после принятия Верховной Радой 19 сентября 2019 года закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры" началась реформа Генпрокуратуры.

Реформа началась с аттестации прокуроров ГПУ и охватывала проверку прокуроров и создание Офиса генерального прокурора.

2 января 2020 года в Украине начал работу Офис генпрокурора.

Также аттестацию прошли работники региональных и местных прокуратур.

Предполагалось, что в результате реформирования количество прокуроров должно уменьшиться с 15 до 10 тысяч.

По материалам: Укринформ