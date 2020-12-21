Меру пресечения Януковичу будет выбирать Печерский суд: ходатайство адвокатов отклонили

21.12.2020 18:04

Укринформ

Киевский апелляционный суд отказался удовлетворять ходатайство адвокатов экс-президента Виктора Януковича по изменению подсудности при рассмотрении ходатайства об избрании заочной меры пресечения Януковичу по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

Об этом в Фейсбуке сообщила ОО «Адвокатская совещательная группа», передает Укринформ.

«Киевский апелляционный суд отказал на ходатайство защитникам Александру Горошинскому и Владиславу Шипоше изменить подсудность при рассмотрении ходатайства об избрании заочной меры пресечения Виктору Януковичу», – говорится в сообщении.

Как сообщалось, 16 ноября Киевский апелляционный суд частично удовлетворил жалобу защиты экс-президента Виктора Януковича и отменил решение о его заочном аресте.

Печерский районный суд Киева 12 мая 2020 года избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева в отношении митингующих.

Читайте также: Суд продолжит избирать меру пресечения Януковичу 22 декабря

Это решение давало право стороне обвинения начать в отношении Януковича процедуру экстрадиции. Также прокуроры намерены обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

4 февраля 2015 года Верховная Рада лишила Януковича звания президента из-за того, что он самоустранился от исполнения своих обязанностей и бежал из страны.

24 января 2019 года районный суд приговорил Януковича к 13 годам заключения за государственную измену. 2 октября 2020 года Киевский апелляционный суд отказался отменить этот приговор.

По материалам: Укринформ