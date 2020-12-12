КСУ настаивает: Венецианская комиссия признала легитимным их решение о е-декларировании

11.12.2020 19:28

Укринформ

Заключения Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы свидетельствуют, что решение Конституционного Суда Украины от 27 октября по электронному декларированию является легитимным и подлежит безусловному исполнению со стороны государства.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на странице КСУ в Фейсбуке.

"Конституционный Суд Украины констатирует, что согласно заключению Европейской комиссии за демократию через право (Венецианская комиссия) и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы решение Конституционного Суда Украины №13-р/2020, несмотря на критические замечания в его мотивации, является легитимным и подлежащим исполнению", – говорится в сообщении.

Как отмечают в КСУ, в своих выводах Венецианская комиссия и Генеральный директорат дали рекомендации Верховной Раде Украины относительно направлений изменения законодательства во исполнение указанного решения Конституционного Суда Украины.

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Также, утверждают в КСУ, в процессе подготовки документа эти авторитетные органы Совета Европы не пришли к заключению о необходимости изменения состава судей Конституционного Суда Украины.

"Напротив, они отметили, что органы государственной власти должны уважать конституционную роль Конституционного Суда Украины и должны выполнять его решения. В то же время отдельные политики в средствах массовой информации подают свою трактовку заключения Венецианской комиссии в выгодном им свете, искажая при этом истинную сущность его содержания", – заявили в КСУ.

В заявлении Конституционный Суд также предостерегает от манипулирования заключением Венецианской комиссии.

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"С целью предотвращения манипулирования вокруг этого вопроса подчеркиваем, что решение Конституционного Суда Украины является легитимным и подлежащим исполнению с учетом заключения Венецианской комиссии и Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы. Фактически, работа над исполнением указанного решения Конституционного Суда Украины началась задолго до принятия заключения органов Совета Европы, что свидетельствует о конструктивном сотрудничестве соответствующих органов, направленном на исполнение решения КСУ и приведение закона в соответствие с требованиями Конституции Украины", – говорится в сообщении.

В то же время в КСУ признали, что заключение Венецианской комиссии содержит ряд критических замечаний.

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"Заключение содержит ряд критических замечаний к указанному решению, в частности, относительно аргументации в мотивировочной части, порядка разрешения конфликта интересов по заявленным отводам судей, возможных последствий в отношении принятого законодательства по борьбе с коррупцией и других вопросов. Все они изучаются судьями Конституционного Суда Украины для учета при дальнейшей выработке решений", – сообщили в КСУ.

Как сообщал Укринформ, ранее Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Венецианскую комиссию за решение относительно Конституционного Суда и пообещал учесть ее позицию при проведении судебной реформы.

Зеленский намерен предложить Комиссии по вопросам правовой реформы при Президенте Украины внимательно проработать указанные рекомендации и учесть их при подготовке дальнейших шагов по реформированию судебной системы.

Венецианская комиссия в заключении советует Украине внести изменения в закон о КСУ учитывая кризис, возникший после отмены части антикоррупционного законодательства. Венецианская комиссия советует также подробнее прописать правила функционирования Конституционного Суда, чтобы предотвратить потенциальные следующие проблемы.

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27 октября Конституционный Суд признал неконституционной статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными полномочия НАПК по проверке деклараций чиновников, мониторингу образа жизни субъектов декларирования, установлению своевременности предоставления деклараций, положение об открытом доступе к декларациям в Едином государственном реестре.

Президент Украины 25 ноября обратился к Венецианской комиссии со срочным запросом по оценке конституционной ситуации, сложившейся после решения КСУ от 27 октября.

По материалам: Укринформ