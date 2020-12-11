Представителя Денисовой на Донбассе уволили

11.12.2020 12:40

Укринформ

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ее представителя по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павла Лисянского после инцидента в Святогорске освободили от должности.

Об этом она написала в Телеграме, передает Укринформ.

«Служебная проверка относительно инцидента, который произошел 5 декабря 2020 года между представителем по соблюдению прав жителей Донецкой и Луганской областей Павлом Лисянским и работником гостиничного комплекса «Монарх», расположенного в городе Святогорске, – проведена. С сегодняшнего дня он освобожден от должности», – отметила она.

Ранее СМИ сообщали, что вечером 5 декабря в ресторане комплекса «Монарх» представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Донецкой и Луганской областях Павел Лисянский избил охранника.

7 декабря Денисова сообщила, что Лисянский отстранен от должности после инцидента в Святогорске и она приняла решение о проведении служебной проверки.

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Полиция со своей стороны открыла уголовное производство после инцидента в кафе Святогорска, когда там один из посетителей нанес телесные повреждения охраннику заведения.

По материалам: Укринформ