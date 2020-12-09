Депутат Шуляк: «Норманди» – единственная рабочая площадка по Донбассу

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09.12.2020 17:09

Укринформ

Переговоры в рамках "нормандского формата" сейчас являются единственной рабочей площадкой, которая помогла сдвинуть важные темы по урегулированию ситуации на Донбассе, в частности очередности установления контроля над границей, решения вопросов безопасности и проведения выборов.

Об этом член фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк заявила в комментарии Укринформу.

"На сегодняшний день "нормандский формат" – это, по правде, единственная рабочая площадка, которая помогла сдвинуть в переговорах важные темы, которые раньше просто или замалчивались, или не выходили на тот уровень обсуждений, который есть сейчас", – подчеркнула она.

Как сказала Шуляк, "мало кто ожидал", что с приходом Владимира Зеленского к власти будет достаточно быстро будет разблокирован "нормандский формат", который с 2016 года, по ее словам, фактически был заморожен.

"В украинском обществе мы уже так привыкли, что есть исключительно Минские договоренности, и нам постоянно говорили, что альтернативы им нет. Именно на "нормандской встрече" (в Париже 9 декабря 2019 года) перед лидерами стран наших европейских партнеров – перед Германией, перед Францией, перед президентом страны-агрессора Владимиром Путиным – наш Президент поставил первый раз под сомнение выполнение Минских соглашений. Все дело в том, что выполнение Минских соглашений, как они прописаны, для нашей страны означает капитуляцию", – подчеркнула Шуляк.

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Она отметила, что уже год Зеленский доказывает то, что сначала должен быть установлен украинский флаг на украинских границах, и только после этого – выборы на оккупированных территориях, которые должны быть освобождены от российских вооруженных формирований, от всей военной техники.

"Сначала вопросы безопасности, сначала наши границы, а потом уже выполнение условий относительно выборов", – подчеркнула парламентарий.

В то же время Шуляк подчеркнула, что есть три основных аспекта, которых удалось достичь после встречи "нормандской четверки" в Париже, а именно – гуманитарный, когда ряд украинцев удалось освободить из заложников и вернуть домой, социальный – восстановление моста в Станице Луганской и строительство КПВВ, а также – по вопросам безопасности.

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"Такого длительного режима тишины, когда не стреляют, за седьмой год войны не было никогда", – сказала Шуляк.

Как сообщал Укринформ, 9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров стран "нормандского формата" – Украины, Франции, Германии и России.

Пресс-секретарь Президента Юлия Мендель в комментарии Укринформу заявила, что год спустя после проведения саммита Украина выполнила все предусмотренные встречей условия, в частности вернулись около 200 человек, которые незаконно удерживались на территории ОРДЛО, в России и временно оккупированном Крыму.

По материалам: Укринформ