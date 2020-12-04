Политика

Локдауна в декабре не будет

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Локдауна в декабре не будет

Локдауна в декабре не будет

Инфографика

04.12.2020 21:40

Укринформ

Вечером 4 декабря в своем видеоблоге об этом сказал президент Зеленский

Такой вывод можно было сделать и раньше из высказываний в течение последних нескольких дней людей, причастных к коммуникации и принятию решений: премьер-министра Дениса Шмыгаля, министра здравоохранения Максима Степанова, секретаря СНБО Алексея Данилова, министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, министра кабинета министров Олега Немчинова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, народных депутатов Давида Арахамия, Галины Янченко, Юрия Камельчука, пресс-секретаря Президента Юлии Мендель и советника ОП Тимофея Милованова.

Локдауна в декабре не будет

По материалам СМИ

По материалам: Укринформ

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Admin

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