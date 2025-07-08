Як правильно садити смородину на городі: пояснення від експертів

Посадка смородини — на перший погляд проста аграрна операція — насправді має критичне значення для подальшої продуктивності культури.

Про це повідомляє «ПЛ».

Експерти Національного наукового центру «Інститут садівництва НААН України» наголошують, що успішне закладення смородинника починається ще на етапі вибору ділянки. Місце має бути добре освітленим, із родючим ґрунтом, помірно зволоженим, але без застою води.

Висадка в ущільнений або кислий ґрунт призводить до загнивання кореневої системи та зниження врожайності на 30–50% вже у перші два роки.

Незважаючи на стійкість смородини до українського клімату, агрономи радять уникати весняного садіння у надто ранні терміни, коли ґрунт ще холодний. Кінець березня або початок квітня — оптимальний час, коли температура ґрунту перевищує +5°C.

Альтернативно можна висаджувати восени, зокрема в останні два тижні вересня, що дає змогу рослині вкоренитися до морозів. При цьому рекомендується легке заглиблення кореневої шийки на кілька сантиметрів нижче рівня ґрунту, що стимулює утворення нових пагонів з прикореневої зони.

У професійному середовищі відомо, що початкова обрізка саджанця має не лише санітарне, а й регуляторне значення: укорочення пагонів до двох-трьох бруньок сприяє утворенню сильної кущової форми, стійкої до шкідників.

Важливим є і подальший догляд — регулярне зволоження без перезволоження, особливо в перші тижні після висадки, а також захист прикореневої зони органічною мульчею. Це дозволяє зберегти вологу, покращити повітрообмін і значно зменшити кількість бур’янів, що конкурують за ресурси.

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