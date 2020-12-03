Рада планирует с 1 января публиковать решения только в одном издании

Рада планирует с 1 января публиковать решения только в одном издании

02.12.2020 22:31

Укринформ

Народные депутаты приняли в первом чтении законопроект №4334 "О внесении изменений в Регламент Верховной Рады Украины относительно опубликования решений Верховной Рады Украины".

Как передает корреспондент Укринформа, решение поддержали 246 парламентариев.

Проект закона предлагает с 1 января 2021 года официально публиковать решения Верховной Рады только в газете "Голос Украины" и на сайте ВР.

В настоящее время решения парламента публикуются также в Ведомостях Верховной Рады.

Как отмечается в пояснительной записке, недавно Вестминстерским фондом за демократию и Проектом ЕС-ПРООН по парламентской реформе был осуществлен институционально-функциональный анализ деятельности Аппарата Верховной Рады.

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В предложениях, подготовленных на основе этого анализа, среди прочего, подчеркивается необходимость сэкономить финансовые ресурсы, направляемые на обнародование решений Верховной Рады.

Кроме того, отмечается, что текущая ситуация, сложившаяся с обнародованием информации о деятельности ВР, свидетельствует о достаточности мощностей одного печатного средства массовой информации для обеспечения этой деятельности.

Поэтому законопроект №4334 направлен на оптимизацию расходов на опубликование решений Верховной Рады.

По материалам: Укринформ