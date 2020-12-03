Глава МИД Турции станет почетным гостем конференции украинских послов

03.12.2020 04:55

Укринформ

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу до конца этого года посетит Украину и примет участие в конференции украинских послов в качестве почетного гостя.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на эфир Министра иностранных дел Украины в Facebook по результатам рабочего визита в Турцию.

«Провел очень теплые и дружеские переговоры с моим коллегой Мевлютом Чавушоглу. Много разных вопросов: и военно-техническое сотрудничество, и Крымская платформа. Рад сегодня анонсировать, что это был не последний контакт между министрами иностранных дел Украины и Турции, мы до конца года еще увидимся и на этот раз уже в Украине. Мевлют Чавушоглу станет почетным гостем конференции украинских послов за рубежом, которая пройдет в онлайн-режиме в конце этого года», – сообщил Кулеба.

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Министр также высоко оценил нынешнее состояние двусторонних отношений между Украиной и Турцией, динамику контактов.

«Отношения Украины и Турции достигли того уровня, когда нам нужно искать поводы для того, чтобы приехать друг к другу в гости. У нас очень большой объем вопросов на повестке дня», – сказал он.

Как сообщает МИД Украины, в ходе встречи в Анкаре, министры также договорились проработать проведение в рамках этого визита первых политико-безопасностных консультаций министров иностранных дел и министров обороны Украины и Турции по формуле 2+2 («Квадрига»).

Глава МИД Украины выразил благодарность турецкой стороне за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями о ситуации в регионе и дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций.

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Как известно, 2 декабря состоялась виртуальная встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО. Глава МИД Украины посетил с однодневным рабочим визитом Турцию, чтобы принять участие в этой встрече. Кроме того, он встретился с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, руководителями и представителями украинской и крымскотатарской диаспор.

Напомним: Президент Украины Владимир Зеленский посещал Турцию с официальным визитом 16 октября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 29-30 ноября этого года.

По материалам: Укринформ