Размещение миротворцев РФ на Донбассе не обсуждается – Арестович

15.11.2020 17:36

Укринформ

Вопрос введения российских миротворцев на Донбасс не обсуждается.

Как передает Укринформ, об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович в эфире канала "Украина 24".

"Я могу заверить вас официально, что ни при каком варианте никаких российских миротворцев там быть не может. Единственное, что может быть – что некоторое время будут работать в рамках СЦКК, например, совместные группы ОБСЕ, украинских офицеров и российских офицеров, так было с 2014 года, которые в качестве наблюдателей являются продолжением наблюдательной миссии в ТКГ, считайте", – сказал он.

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Арестович отметил, что это единственный случай, когда российские военные могут присутствовать на Донбассе.

По его словам, информацию о возможном введении миротворцев распространяет Россия для того, чтобы посеять панику среди народа Украины, который "еще не совсем умеет противостоять информационной агрессии и очень быстро реагирует на любое предательство". "Это "предательство" делается специально, чтобы оказывать давление на население. И чтобы оппозиция давила на членов делегации и на Президента Украины", – добавил Арестович.

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Как сообщал Укринформ, глава делегации Украины в ТКГ, первый президент Украины Леонид Кравчук сообщил, что Украина подготовила "План совместных шагов" для Трехсторонней контактной группы, который содержит предложение о полном прекращении конфликта и демилитаризации ОРДЛО, чтобы создать условия для проведения там местных выборов 31 марта 2021 года.

По материалам: Укринформ