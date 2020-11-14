Нормандский формат: Ермак предложил принять документ для эффективной работы ТКГ

14.11.2020 00:47

Укринформ

Во время видеоконференции политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" председатель Офиса Президента Андрей Ермак предложил принять документ для эффективной работы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает Укринформ, об этом сообщает Офис Президента.

"Вместе с тем Андрей Ермак отметил необходимость активизации работы Трехсторонней контактной группы. Поэтому он выступил за принятие документа, который предоставил бы толчок Минскому переговорному формату", – говорится в сообщении.

По мнению Ермака, таким документом может стать "План совместных шагов участников Трехсторонней контактной группы по выполнению Минских договоренностей", который подготовила украинская сторона.

"Мы рассматриваем этот документ как относящийся имплементации Минских договоренностей в работе ТКГ. Этот документ является результатом всех важных наработок как в нормандской формате в прошлом, так и в работе ТКГ. Я считаю, что в случае нахождения взаимопонимания этот план совместных шагов может действительно стать основой большой дорожной карты, которую мы можем принять на уровне Нормандского формата ", – отметил Ермак.

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По его словам, в этом документе обобщены все предложения, которые озвучивали стороны на прошлых заседаниях ТКГ. В то же время, о которых конкретные положения идет речь, Ермак не объяснил или об этом не говорится в сообщении Офиса.

Советники договорились продолжить консультации по выработке дорожной карты на основе этого документа.

По материалам: Укринформ