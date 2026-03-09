Як швидко увійти в тонус без кави: спеціалісти про лайфхаки

Прагнення підтримувати високий рівень енергії протягом дня часто змушує людей вдаватися до кави або енергетичних напоїв.

Про це повідомляє «ПЛ».

Водночас медичні фахівці наголошують, що надмірне споживання кофеїну може мати побічні ефекти, зокрема впливати на сон, нервову систему та серцевий ритм. Саме тому дедалі більше спеціалістів радять звертати увагу на природні способи відновлення тонусу.

За словами лікарів та фізіологів, одним із ключових факторів енергійності є правильний режим сну. Якщо організм регулярно недоотримує необхідну кількість відпочинку, жодні стимулятори не здатні компенсувати втому.

Повноцінний сон дозволяє мозку відновити когнітивні функції та нормалізувати гормональний баланс.

Ще одним важливим елементом підтримки тонусу є фізична активність. Навіть коротка прогулянка або легка розминка можуть стимулювати кровообіг і покращити насичення мозку киснем. Фахівці зазначають, що кілька хвилин руху іноді працюють ефективніше за чашку кави.

Також велике значення має водний баланс організму. Зневоднення часто стає причиною втоми, головного болю та зниження концентрації. Регулярне споживання води допомагає підтримувати нормальну роботу клітин і покращує загальний стан організму.

Дієтологи додають, що рівень енергії значною мірою залежить від харчування. Збалансований раціон із достатньою кількістю білків, складних вуглеводів і вітамінів допомагає організму стабільно виробляти енергію протягом дня.

У підсумку фахівці наголошують, що природні методи відновлення тонусу можуть бути не менш ефективними, ніж кофеїн, але при цьому не створюють додаткового навантаження на організм.

Спеціалісти ще й розповіли про те, як різні жанри музики впливають на психічний стан людини.