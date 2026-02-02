Чому у котів шорсткий язик: точка зору науки і важлива інформація для власників тварин

Шорстка поверхня язика у кішок є не випадковою анатомічною особливістю, а результатом тривалої еволюційної адаптації, яку детально описує сучасна ветеринарна наука.

Поверхню котячого язика вкривають мікроскопічні кератинові утворення, спрямовані у бік горла, що й створює відчуття грубості під час контакту. Ця структура виконує одразу кілька критично важливих функцій, без яких виживання виду в природних умовах було б значно складнішим.

Науковці пояснюють, що саме завдяки такій будові кішки ефективно доглядають за шерстю, видаляючи забруднення та відмерлі волоски, а також підтримують терморегуляцію тіла. Крім того, шорсткий язик допомагає тваринам під час споживання їжі, дозволяючи максимально використовувати поживні ресурси.

Для власників домашніх кішок ця інформація має практичне значення, адже надмірне випадіння шерсті або зміни у поведінці тварини під час вилизування можуть сигналізувати про проблеми зі здоров’ям.

Розуміння фізіологічних особливостей дозволяє більш уважно ставитися до стану улюбленця та вчасно реагувати на потенційні ризики.

