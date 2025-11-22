Лікарі назвали один з найкращих видів сніданку: думка експертів

Медичні експерти зазначають, що один із найбільш збалансованих варіантів ранкового харчування — це сніданок, який поєднує білок, складні вуглеводи та корисні жири.

Про це повідомляє «ПЛ».

Така комбінація дозволяє забезпечити організм стабільною енергією, зменшити апетит на кілька годин і підтримати оптимальний рівень глюкози в крові.

Світові клінічні центри подають узгоджені рекомендації: білок у формі йогурту, яєць або бобових сприяє відчуттю ситості, складні вуглеводи у вигляді вівсянки чи цільнозернового хліба забезпечують повільне вивільнення енергії, а здорові жири з горіхів і насіння допомагають стабілізувати гормональні процеси та підтримують роботу мозку.

Провідні університетські медичні школи наголошують, що регулярний сніданок корелює з кращою когнітивною продуктивністю, підвищеною здатністю до концентрації та більш збалансованим настроєм упродовж дня.

Серед рекомендованих комбінацій — вівсянка з додаванням ягід і насіння, йогурт із горіхами, а також тости з пастою з горіхів або авокадо. Дослідження показують, що саме таке поєднання продуктів зменшує ризик різких коливань енергетичного рівня та допомагає уникнути переїдання в обідній час.

Експерти нагадують: варто уникати сніданків, які складаються переважно з простих цукрів, адже вони дають швидкий, але короткий енергетичний пік, що призводить до знесилення вже за кілька годин. Ретельно підібраний ранковий раціон фактично задає темп всьому дню, впливаючи на обмін речовин, продуктивність і загальний стан організму.

